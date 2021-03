Advertising

HuffPostItalia : La Cassazione sul caso della stilista impiccata a Milano: 'Sul fidanzato mancano prove' - AnsaLombardia : Stilista impiccata: Cassazione, no prove. Motivi conferma no a carcere, 'servono indizi oltre ogni dubbio' | #ANSA - rep_milano : Stilista impiccata: Cassazione: 'Sulla colpevolezza del compagno Marco Venturi mancano le prove'… - Affaritaliani : Stilista impiccata, Cassazione: su compagno mancano prove - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Stilista impiccata a Milano, Cassazione: sul compagno mancano prove #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Stilista impiccata

TGCOM

commenta Su Marco Venturi, accusato di aver ucciso la fidanzata Carlotta Benusiglio, latrovataa Milano nel 2016, 'mancano gravi indizi, ossia non è stata provata oltre ogni dubbio la sua responsabilità'. E' quanto scrive la Cassazione, motivando la sentenza con cui a ...La trovaronocon la sciarpa a un albero, nei giardini di piazza Napoli a Milano. Oggi, a quasi cinque anni dalla morte dellaCarlotta Benusiglio , 37 anni, la procura chiede il processo per l'ex ...Il "quadro" indiziario "non conduce univocamente ad un giudizio di alta probabilità di colpevolezza del Venturi" e mancano gravi indizi a suo carico, ossia non è stata provata "oltre ogni dubbio" la s ...Su Marco Venturi, accusato di aver ucciso la fidanzata Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata a Milano nel 2016, "mancano gravi indizi, ossia non è stata provata oltre ogni dubbio la sua r ...