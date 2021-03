Sharon Stone contro chi critica le intemperanze di Christian Bale: "Crescete" (Di giovedì 25 marzo 2021) Sharon Stone prende le difese del collega Christian Bale e di quegli attori di talento noti per il carattere difficile sul set accusando chi li critica di infantilismo. Sharon Stone difende il collega Christian Bale, noto per le sue intemperanze sul set, schierandosi contro chi si lamenta dei comportamenti di certi attori. Ospite del The Late Show With Stephen Colbert per presentare il suo memoir The Beauty of Living Twice, Sharon Stone spiega: "Non parlo tanto per me, ma lo vedo con altri attori così brillanti. Christian Bale, che si trasforma completamente in qualcun altro, sia che interpreti George Bush o che interpreta un anoressico ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021)prende le difese del collegae di quegli attori di talento noti per il carattere difficile sul set accusando chi lidi infantilismo.difende il collega, noto per le suesul set, schierandosichi si lamenta dei comportamenti di certi attori. Ospite del The Late Show With Stephen Colbert per presentare il suo memoir The Beauty of Living Twice,spiega: "Non parlo tanto per me, ma lo vedo con altri attori così brillanti., che si trasforma completamente in qualcun altro, sia che interpreti George Bush o che interpreta un anoressico ...

