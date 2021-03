Advertising

mauro_crescenzo : Perugia, ucciso dal Covid Massimo Rossi: vice sovrintendente della polizia penitenziaria. Era un ex calciatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia ucciso

ilmattino.it

'Massimo - lo ricordano i colleghi - sempre impeccabile nell'uniforme e con un grande senso del dovere, era persona stimata e rispettata in tutte le sedi istituzionali di'. Il vice ......accusato di averla ragazza. Sonia Marra scomparve nel nulla la notte a cavallo tra il 16 ed il 17 novembre del 2006 . Di origini pugliesi, la ragazza di soli 25 anni studiava ae viva ...PERUGIA - Undicesimo poliziotto penitenziario vittima del covid. E' morto Massimo Rossi in servizio al carcere di Capanne. Rossi a luglio avrebbe compiuto 56 anni. Era sposato ed era padre di una ...PERUGIA - Undicesimo poliziotto penitenziario vittima del covid. E' morto Massimo Rossi in servizio al carcere di Capanne. Rossi a luglio avrebbe compiuto 56 anni. Era sposato ed ...