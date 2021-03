Omicidio Ilenia Fabbri, Barbieri vuota il sacco: “Nanni la voleva morta” (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel novero dell’Omicidio Ilenia Fabbri, l’assassino Pierluigi Barbieri svela tutto quanto studiato assieme all’ex marito di lei. Omicidio Ilenia Fabbri, da parte di Pierluigi Barbieri arrivano nuove dichiarazioni sul delitto. Lui è il reo confesso, esecutore materiale dell’assassinio avvenuto il 6 febbraio in casa della donna, a Faenza. Leggi anche –> L’ex marito di Ilenia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021) Nel novero dell’, l’assassino Pierluigisvela tutto quanto studiato assieme all’ex marito di lei., da parte di Pierluigiarrivano nuove dichiarazioni sul delitto. Lui è il reo confesso, esecutore materiale dell’assassinio avvenuto il 6 febbraio in casa della donna, a Faenza. Leggi anche –> L’ex marito diL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

