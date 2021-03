Oggi è il Dantedì: celebrazioni in tutta Italia in onore di Dante (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutitutta l’Italia si muove in ricordo di Dante: sono migliaia le iniziative che celebreranno il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura Dario Franceschini. La lista completa delle iniziative è visibile sul sito del Ministero della Cultura e sui suoi canali social. “È appena il secondo anno del Dantedì e sono già tantissime le iniziative in tutta Italia e online per celebrare Dante – ha dichiarato il ministro Franceschini, sottolineando come – in un momento difficile come questo attorno a Dante vi sia una grande vitalità e coesione della comunità nazionale. In ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutil’si muove in ricordo di: sono migliaia le iniziative che celebreranno il, la Giornata nazionale dedicata aAlighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura Dario Franceschini. La lista completa delle iniziative è visibile sul sito del Ministero della Cultura e sui suoi canali social. “È appena il secondo anno dele sono già tantissime le iniziative ine online per celebrare– ha dichiarato il ministro Franceschini, sottolineando come – in un momento difficile come questo attorno avi sia una grande vitalità e coesione della comunità nazionale. In ...

Advertising

UffiziGalleries : Oggi è il #DanteDì! Il #25marzo 1300 si dice che Dante abbia iniziato il suo viaggio nella #DivinaCommedia... Ed ec… - Radio3tweet : Per tutte le volte che ci siamo svegliati presto per prepararci alle interrogazioni d'italiano, per ogni canto che… - meb : “Io fui nato e cresciuto / Sovra ’l bel fiume d’Arno a la gran villa” oggi #Dantedì celebriamo il Sommo Poeta ed il… - CircoloLettori : RT @artdielle: Oggi giovedì 25 marzo è il #Dantedì: tra le tante iniziative segnalo l'incontro online alle 18.00 del @CircoloLettori con Ma… - xmark75 : RT @ComuneMonza: Oggi è #Dantedì ? Alle 12, guarda l’anteprima della mostra ?????? ?????????? ?????? ??????????????! ???? ???????????????? ?? ?????????? ?? ???? ?????????? su FB Mus… -