Netanyahu senza maggioranza, Israele resta in stallo politico (Di giovedì 25 marzo 2021) Anche con Bennett non raggiunge i 61 seggi. Il premier: "O me o quinto voto". Forse in serata i risultati definitivi

Ultime Notizie dalla rete : Netanyahu senza Netanyahu senza maggioranza, Israele resta al palo La matematica di ora dice che se anche Bennett si unisse a Netanyahu, la coalizione filo - premier salirebbe a 59, due seggi in meno dei 61 necessari. Occorrerebbero dunque anche i 4/5 di Raam, ma l'...

La vaccinazione israeliana ... pare che ci siamo dimenticati chi è il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il 7 Febbraio scorso la ... inclusa Gerusalemme est, legalizzando gli avamposti costruiti senza autorizzazione statale ...

Netanyahu non sfonda, Israele ancora senza maggioranza Agenzia ANSA Israele. Col 90% dei voti scrutinati, ecco perché non è ancora possibile sapere quale blocco ha vinto le elezioni Il giorno dopo il voto, Israele si ritrova nello stesso stallo politico e con un partito arabo-islamista come possibile ago della bilancia. I successi e le sconfitte di Netanyahu e Lapid Scrive Amir T ...

Netanyahu senza maggioranza, Israele resta al palo A cominciare da quella del premier Benyamin Netanyahu, che si ferma - pur con il Likud primo partito a 30 seggi - a 52 seggi su 120. Né quella eterogenea di 'tutti contro il premier' che arriva a 56 - ...

