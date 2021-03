MotoGP su TV8, GP Qatar 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 25 marzo 2021) Comincia ufficialmente domani, con la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar 2021, la nuova stagione del Motomondiale. Si parte a Losail con il round inaugurale del campionato, in programma da venerdì 26 a domenica 28 marzo, che ci consentirà di avere un quadro più preciso della situazione nelle varie classi. In MotoGP Joan Mir proverà a difendere il titolo ottenuto nel 2020, ma dovrà vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita. Assente Marc Marquez, fuori gioco anche per il GP di Doha del weekend successivo, fari puntati in particolare sulle Ducati e sulle Yamaha in ottica vittoria e podio di tappa. La casa di Borgo Panigale vuole cominciare col piede giusto il 2021 con la nuova coppia di piloti ufficiali formata da Jack Miller e Francesco Bagnaia, ma attenzione a possibili ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Comincia ufficialmente domani, con la prima giornata di prove libere del Gran Premio del, la nuova stagione del Motomondiale. Si parte a Losail con il round inaugurale del campionato, inda venerdì 26 a domenica 28 marzo, che ci consentirà di avere un quadro più preciso della situazione nelle varie classi. InJoan Mir proverà a difendere il titolo ottenuto nel 2020, ma dovrà vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita. Assente Marc Marquez, fuori gioco anche per il GP di Doha del weekend successivo, fari puntati in particolare sulle Ducati e sulle Yamaha in ottica vittoria e podio di tappa. La casa di Borgo Panigale vuole cominciare col piede giusto ilcon la nuova coppia di piloti ufficiali formata da Jack Miller e Francesco Bagnaia, ma attenzione a possibili ...

Advertising

SerieTvserie : MotoGp, Gran Premio Qatar in diretta su Sky e Dazn - tvblogit : MotoGp, Gran Premio Qatar in diretta su Sky e Dazn - infoitsport : Programma MotoGP, orari e tv GP Qatar 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 26-28 marzo - IconWheelsIT : #MotoGP 2021 – GP #Qatar a #Losail: gli orari TV su #Sky, #DAZN e #TV8 - ImpieriFilippo : RT @TV8it: Non riuscite a vedere TV8 e non volete perdervi una nuova stagione di Formula 1 e MotoGP? È ora di risintonizzare ?????? Seguite… -