Milano, uomo trovato morto in un tombino (Di giovedì 25 marzo 2021) La scorsa notte, a Cormano, nel Milanese, un uomo è morto incastrato all’interno di un tombino. Probabilmente caduto o rimasto incastrato, è stato trovato da un passante. Il 118 ne ha constatato la morte per affogamento, dal momento che la testa dell’uomo si trovava sommersa dall’acqua. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 6, in via Manzoni. I Vigili del Fuoco ha estratto il corpo dal tombino, nel quale era incastrato a testa in giù con solo le gambe all’esterno. Sull’identità della vittima e le dinamiche dell’accaduto i carabinieri stanno ancora indagando. Stando alle parole dei militari, l’uomo era stato avvistato nei pressi del tombino a bere già la sera precedente, in ora tarda. Leonardo Quitadamo L'articolo proviene da Metropolitan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) La scorsa notte, a Cormano, nel Milanese, unincastrato all’interno di un. Probabilmente caduto o rimasto incastrato, è statoda un passante. Il 118 ne ha constatato la morte per affogamento, dal momento che la testa dell’si trovava sommersa dall’acqua. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 6, in via Manzoni. I Vigili del Fuoco ha estratto il corpo dal, nel quale era incastrato a testa in giù con solo le gambe all’esterno. Sull’identità della vittima e le dinamiche dell’accaduto i carabinieri stanno ancora indagando. Stando alle parole dei militari, l’era stato avvistato nei pressi dela bere già la sera precedente, in ora tarda. Leonardo Quitadamo L'articolo proviene da Metropolitan ...

