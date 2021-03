Messina: verso l’apertura di un secondo centro vaccinale al PalaRescifina (Di giovedì 25 marzo 2021) L’idea di aprire un secondo centro vaccinale, a Messina, è partita dal consigliere comunale Salvatore Sorbello poi sostenuta da Antonio De Luca e Valentina Zafarana, deputati regionali del Movimento 5 stelle. Messina, secondo centro vaccinale. L’idea andrà a buon fine? L’idea sembra avere buone speranze, infatti innanzitutto è stato effettuato un sopralluogo, voluto dal commissario per l’emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze, insieme ai tecnici regionali e la Protezione Civile. L’attuale centro della Fiera dove vengono inoculati i vaccini è sovraffollato, ma soprattutto servirebbe aumentare il numero di dosi giornaliere somministrate. Ecco perché il centro al PalaRescifina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) L’idea di aprire un, a, è partita dal consigliere comunale Salvatore Sorbello poi sostenuta da Antonio De Luca e Valentina Zafarana, deputati regionali del Movimento 5 stelle.. L’idea andrà a buon fine? L’idea sembra avere buone speranze, infatti innanzitutto è stato effettuato un sopralluogo, voluto dal commissario per l’emergenza Covid di, Alberto Firenze, insieme ai tecnici regionali e la Protezione Civile. L’attualedella Fiera dove vengono inoculati i vaccini è sovraffollato, ma soprattutto servirebbe aumentare il numero di dosi giornaliere somministrate. Ecco perché ilal...

