Masters 1000 Miami 2021: Lorenzo Musetti esordisce con l’americano Michael Mmoh (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo la splendida cavalcata ad Acapulco, dove ha raggiunto la semifinale, Lorenzo Musetti farà il suo esordio questa notte nel Masters 1000 di Miami contro l’americano Michael Mmoh. Un primo turno sicuramente alla portata del nativo di Carrara, visto che affronta un avversario con una classifica decisamente superiore alla sua (Mmoh è numero 181 del mondo). C’è sicuramente grande attesa ed anche un po’ di pressione su Musetti, che dovrà confermarsi dopo aver stupito in Messico. Sul cemento di Acapulco l’azzurro ha sconfitto in rapida successione Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov, prima di arrendersi in semifinale a Tsitsipas. Grazie a questi risultati il toscano è riuscito ad entrare tra i primi cento della classifica ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo la splendida cavalcata ad Acapulco, dove ha raggiunto la semifinale,farà il suo esordio questa notte neldicontro. Un primo turno sicuramente alla portata del nativo di Carrara, visto che affronta un avversario con una classifica decisamente superiore alla sua (è numero 181 del mondo). C’è sicuramente grande attesa ed anche un po’ di pressione su, che dovrà confermarsi dopo aver stupito in Messico. Sul cemento di Acapulco l’azzurro ha sconfitto in rapida successione Schwartzman, Tiafoe e Dimitrov, prima di arrendersi in semifinale a Tsitsipas. Grazie a questi risultati il toscano è riuscito ad entrare tra i primi cento della classifica ...

