Marchetti | ”Napoli | per Koulibaly non ci sono offerte”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 25 marzo 2021): “Zaccagni? Fin quando non si trova l’accordo c’è sempre la possibilità per altri di intervenire. Pernon ci” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di mercato, per parlare – tra l’altro- del, di Zacacgni e di. Quete le sue parole: …E’ INIZIATA L’ORA DELLE SCELTE “Gli agenti in questo periodo fanno la stessa cosa che facevano prima però è cambiata la disponibilità delle società ad accogliere determinate proposte – afferma– E’ un po’ presto però per andare troppo nel dettaglio, mentre per altre situazioni è iniziata l’ora delle scelte. Per esempio per le panchine. Se una squadra va in Champions o no fa la ...