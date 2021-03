Mara Venier svela il suo futuro a Domenica In e poi lancia una frecciatina a Mahmood (Di giovedì 25 marzo 2021) La signora della Domenica di Rai 1 Mara Venier ha rilasciato un’intervista al Il Messaggero in cui dichiara la sua passione per quello che lei stessa considera uno dei suoi momenti più importanti della sua carriera, Domenica In. Ecco le parole della conduttrice veneta: “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara.” Messaggero Mara Venier, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del prolungamento fino a fine giugno di ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 marzo 2021) La signora delladi Rai 1ha rilasciato un’intervista al Il Messaggero in cui dichiara la sua passione per quello che lei stessa considera uno dei suoi momenti più importanti della sua carriera,In. Ecco le parole della conduttrice veneta: “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultimaIn l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non aIn. Sono già la zia: se non mi cacciano, diventerò nonna.” Messaggero, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del prolungamento fino a fine giugno di ...

