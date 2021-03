Le mosse d' Italia per riprendersi un ruolo nella sua Libia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Per avere successo la politica deve produrre fatti concreti, soddisfare aspettative, realizzare programmi, ma anche i simboli hanno la loro importanza. Dopo dieci anni di guerre, lutti e distruzioni, da poche settimane laha intrapreso una via promettente e in parte inattesa con la costituzione di un nuovo governo transitorio di unità nazionale. Il suo compito è di stabilizzare il Paese e traghettarlo fino alle elezioni nazionali del 24 dicembre. Dai colloqui di Ginevra, svoltisi sotto l’egida delle Nazioni Unite, troppo spesso lapidate per burocratismo e inefficienza, è emerso un ticket di governo diverso da quello previsto o sperato dagli attori principali. In ogni caso, i negoziati ginevrini sono stati un successo. Il nuovo primo ministro, punto di forza del governo, Abdul Hamid Dbeibah, ricco imprenditore di Misurata con un passato americano e uno stretto ...