Insigne verso una maglia da titolare in Nazionale contro l’Irlanda del Nord (Di giovedì 25 marzo 2021) Comincia oggi il percorso di qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Roberto Mancini punterà su Lorenzo Insigne per la prima sfida contro l’Irlanda del Nord. Il ct, secondo Sky Sport, opterà per il 4-3-3 con Insigne in avanti insieme a Berardi e Immobile. ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Comincia oggi il percorso di qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Roberto Mancini punterà su Lorenzoper la prima sfidadel. Il ct, secondo Sky Sport, opterà per il 4-3-3 conin avanti insieme a Berardi e Immobile. ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile,. All. Roberto Mancini. L'articolo ilNapolista.

