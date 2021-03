Flash News di Giovedì 25 Marzo 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) A Bruxelles è cominciato in videoconferenza il Consiglio Europeo. La riunione dei 27 Capi di Stato e di Governo dell’Unione che si svolge oggi e domani. Il tema dei vaccini e delle scorte in primo piano, si va verso un accordo con la Gran Bretagna e si punta anche sull’asse con la Casa Bianca, tanto che il Presidente Joe Biden è stato invitato e interverrà alle 20:45; Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sottolinea, ancora una volta, la necessità di accelerare con le vaccinazioni anche su fronte interno. Per questo, nel pomeriggio il Governo ha incontrato sempre in videoconferenza le regioni. Il generale Figliuolo ha già annunciato l’invio di una task forse in Molise e in Basilicata, più indietro nel piano di vaccinazione; Continua a far discutere il caso delle dosi di vaccino AstraZeneca. Ben 29 milioni di dosi stoccate nello stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) A Bruxelles è cominciato in videoconferenza il Consiglio Europeo. La riunione dei 27 Capi di Stato e di Governo dell’Unione che si svolge oggi e domani. Il tema dei vaccini e delle scorte in primo piano, si va verso un accordo con la Gran Bretagna e si punta anche sull’asse con la Casa Bianca, tanto che il Presidente Joe Biden è stato invitato e interverrà alle 20:45; Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sottolinea, ancora una volta, la necessità di accelerare con le vaccinazioni anche su fronte interno. Per questo, nel pomeriggio il Governo ha incontrato sempre in videoconferenza le regioni. Il generale Figliuolo ha già annunciato l’invio di una task forse in Molise e in Basilicata, più indietro nel piano di vaccinazione; Continua a far discutere il caso delle dosi di vaccino AstraZeneca. Ben 29 milioni di dosi stoccate nello stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone, ...

