Eriksen | “A causa del Covid abbiamo vissuto giorni frenetici all’Inter Felice di essere con la Nazionale”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il centrocampista dell'Inter, Christian Eriksen, ha parlato così dal ritiro della Danimarca della situazione Covid in casa nerazzurra e del conseguente isolamento che ha rischiato di impedirgli di rispondere alla chiamata del suo Paese: "Sono stati giorni molto complicati del club. Via libera dell'ATS? Prima del fine settimana era praticamente un no, poi è diventato sempre più un sì. Lunedì finalmente era sì, e io ero ovviamente pronto a partire. Ho parlato molto al telefono sia con il ct che con il club. Tutti sono a posto e stanno bene, questo è l'importante. Sono incredibilmente felice di essere qui".

Il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della nazionale danese degli ultimi complicati giorni di isolamento all'Inter a causa del Covid, prima del via libera dell'ATS di Milano: 'Sono stati giorni molto complicati...' Christian Eriksen ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua Danimarca riguardanti la situazione Covid in casa nerazzurra. Le parole del giocatore dell'Inter dal ritiro della nazionale danese sull'emergenza Covid-19 nel club nerazzurro nei giorni precedenti alla partenza per rispondere alla chiamata della Danimarca.