Elisa Isoardi, tutta la verità sulla rottura con Matteo Salvini: “Perché l’ho lasciato” (Di giovedì 25 marzo 2021) Sin dai primi giorni sulla selvaggia isola hondureña, Elisa Isoardi ha dimostrato di che pasta è fatta. L’isola dei famosi, durante le varie edizioni, ha sempre avuto dei protagonisti ai quali toccava l’arduo compito di provvedere a tutta la tribù dei naufraghi. La conduttrice si è distinta come la donna alfa dei cosiddetti rafinados. Sarà stato così anche ai tempi della storia con Matteo Salvini? L’ex volto de La prova del cuoco sicuramente ha raggiunto la fama di cui gode oggi per il suo talento, eppure gran parte della sua notorietà è anche dovuta all’importante e lunga relazione vissuta con Matteo Salvini. Molti credevano sarebbe durata per sempre, alcuni fan speravano che Elisa Isoardi e il politico formassero ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 25 marzo 2021) Sin dai primi giorniselvaggia isola hondureña,ha dimostrato di che pasta è fatta. L’isola dei famosi, durante le varie edizioni, ha sempre avuto dei protagonisti ai quali toccava l’arduo compito di provvedere ala tribù dei naufraghi. La conduttrice si è distinta come la donna alfa dei cosiddetti rafinados. Sarà stato così anche ai tempi della storia con? L’ex volto de La prova del cuoco sicuramente ha raggiunto la fama di cui gode oggi per il suo talento, eppure gran parte della sua notorietà è anche dovuta all’importante e lunga relazione vissuta con. Molti credevano sarebbe durata per sempre, alcuni fan speravano chee il politico formassero ...

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi Elisa Isoardi conquista il Sun: “Splendida in bikini” - #Isola #Famosi #Elisa #Isoardi - MatteoSelfinio : @PBerluskony @IlContiAndrea @fabiofabbretti Che ne dici di Elisa Isoardi su The Sun? Bello scoop, complimenti - Corriere : Elisa Isoardi all’Isola dei famosi, ne parla The Sun: «Incantevole» - Corriere : Elisa Isoardi all’Isola dei famosi, ne parla The Sun: «Incantevole» - Monika23216492 : RT @serioouusly: Forse non siete pronti per questa conversazione ma: Valentina Persia > Elisa Isoardi #isola -