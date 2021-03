Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, Lega a Sky: «No a comportamenti per turbare asta» (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i presidenti della Lega di Serie A qualcosa si starebbe muovendo per risolvere l'impasse sui Diritti televisivi domestici del massimo campionato italiano. Le trattative, a quanto apprende l'Adnkronos, vanno avanti serrate e si sta cercando di far prevalere il buon senso da entrambe le parti per cercare di trovare una soluzione.Alcuni dei club che fino ad ora si sono astenuti, come Roma, Bologna, Spezia e Benevento oltre al Cagliari che nelle ultime votazioni non si... Leggi su digital-news (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra i presidenti delladiA qualcosa si starebbe muovendo per risolvere l'impasse suitelevisivi domestici del massimo campionato italiano. Le trattative, a quanto apprende l'Adnkronos, vanno avanti serrate e si sta cercando di far prevalere il buon senso da entrambe le parti per cercare di trovare una soluzione.Alcuni dei club che fino ad ora si sono astenuti, come Roma, Bologna, Spezia e Benevento oltre al Cagliari che nelle ultime votazioni non si...

Advertising

rtl1025 : ??? Ancora un nulla di fatto in @SerieA per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. I… - repubblica : Diritti tv, Dazn a un passo: Cairo voterà sì, Roma in bilico - zazoomblog : Diritti tv Serie A botta e risposta epistolare tra Sky e Dazn - #Diritti #Serie #botta #risposta - serieB123 : Diritti tv serie A, Dazn a un passo: convinte anche Roma e Bologna - ReadyPlayer1___ : RT @repubblica: Diritti, tv, intesa vicina: sì a Dazn e Tim con 3 partite a Sky -