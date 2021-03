Dantedì | 12 passi delle opere di Dante Alighieri che devi assolutamente conoscere

(Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi, 25 marzo, è il, la giornata nazionale dedicata a(1265-1321), il Sommo Poeta. La ricorrenza è stata istituita dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel 2020. La scelta del giorno, il 25 marzo, coincide con la data che i dantisti riconoscono come l'inizio del viaggio nell'Aldilà raccontato nella Divina Commedia. Quest'anno ilha una valenza più significativa perché si ricorda il settimo centenario della morte del padre della lingua italiana, che in tutta Italia, nel corso del 2021, viene celebrato con centinaia di eventi e iniziative., oltre la letteraturanon è soltanto un genio della letteratura universale, ma fu soldato e uomo d'azione, funzionario ...

