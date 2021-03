Coca-Cola Hbc, a Marcianise l’innovativo sistema di imballaggio KeelClip (Di giovedì 25 marzo 2021) Coca-Cola introduce sul mercato italiano la tecnologia KeelClip, un innovativo sistema di imballaggio, in carta FSC proveniente da filiera responsabile e 100% riciclabile, che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine, riducendo del 50% le emissioni di CO2 e risparmiando 450 tonnellate di plastica all’anno1. Lo stabilimento di Marcianise (CE) è il primo stabilimento in Italia ad averne iniziato la produzione grazie ad un investimento da 3 milioni di euro, una scelta che ne sottolinea il ruolo strategico per Coca-Cola. Già oggi tutti i packaging in plastica, vetro e alluminio utilizzati sono riciclabili al 100% e in parte già in materiale riciclato, con KeelClip l’azienda si ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021)introduce sul mercato italiano la tecnologia, un innovativodi, in carta FSC proveniente da filiera responsabile e 100% riciclabile, che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine, riducendo del 50% le emissioni di CO2 e risparmiando 450 tonnellate di plastica all’anno1. Lo stabilimento di(CE) è il primo stabilimento in Italia ad averne iniziato la produzione grazie ad un investimento da 3 milioni di euro, una scelta che ne sottolinea il ruolo strategico per. Già oggi tutti i packaging in plastica, vetro e alluminio utilizzati sono riciclabili al 100% e in parte già in materiale riciclato, conl’azienda si ...

