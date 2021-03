Cinema | addio a Bertrand Tavernier | acclamato autore di film intimisti Adnkronos** 2

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) –debuttò dietro la macchina da presa con due episodi dicollettivi, “Una voglia matta di donna” (1963) e “L’amore e la chance” (1964), ma tornò poi all’attività critica. Nel 1974 realizzò il suo primo lungometraggio, “L’orologiaio di Saint-Paul”, che segnò l’inizio di un lungo e proficuo sodalizio con Philippe Noiret, ma anche della collaborazione con gli sceneggiatori Jean Aurenche e Pierre Bost. Ambientato nella città natale del regista, iloffre uno spaccato della provincia francese, sul cui sfondo viene disegnato con estrema partecipazione il dramma di un orologiaio che vede andare in frantumi la sua tranquilla quotidianità dopo l’arresto del figlio.Successivamenteha proposto riletture di varie epoche storiche: il primo Settecento (“Che la festa cominci” del 1975), la ...

Advertising

repubblica : Addio al cinema dove Fellini andava al cinema - POPCORNTVit : Bertrand Tavernier è morto, addio al maestro del cinema francese - Daniela_Caruso : #BertrandTavernier è morto, addio al maestro del cinema francese - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Addio a Bertrand Tavernier, maestro del cinema francese #bertrandtavernier - frances18008072 : RT @MediasetTgcom24: Addio a Bertrand Tavernier, maestro del cinema francese #bertrandtavernier -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema addio

Sky Tg24

E' morto a 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier . Regista di film come 'Colpo di spugna', 'Che la festa cominci' o 'La vita e niente altro', si è spento a Saint - Maxime, nel sud della ...AL REGISTA DI 'COLPO DI SPUGNA' L'amore di Bertrand Tavernier per ilè sbocciato in tenera età: durante gli studi a Parigi ha frequentato assiduamente le cineteche, arrivando a fondare ...Ci ha lasciato, all'età di 79 anni, il regista, produttore e sceneggiatore Bernard Tavernier, che ha vissuto più di 50 anni con il Cinema.Alessandro Gassman ha pubblicato su Twitter una splendida foto ritraente lui da giovane insieme a Gigi Proietti e a suo padre Vittorio ...