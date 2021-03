Chiara Ferragni | trucco perfetto subito dopo il parto | svelato il suo ‘segreto’

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Vittoria Lucia, la secondogenita die Fedez, è venuta al mondo martedì 23 marzo 2021 e la sua nascita è stata acclamata da milioni di follower dei famosi genitori che su Instagram li hanno aggiornati, storiastoria, sulla dolce attesa. La prima foto social della piccola ha conquistato oltre 6 milioni di like solo sui profili die Federico e non è sfuggito il cappellino che indossa Baby V nel suo debutto social. Fa parte della collezioneBrand che fa dell’occhio un ormai inconfondibile segno distintivo. Stesso discorso per la tutina rosa sfoggiata invece nella prima foto intera postata il giorno successivo dalla mamma di cui, è ovvio, è già testimonial. Chi meglio di lei, del resto?La nascita di Vittoria arriva a ...