“Basta | con te ho chiuso” Uomini e Donne | il colpo di scena L’addio improvviso e poi bacia l’altra

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ci siamo, oggi pomeriggio è il momento di una nuova puntata di. Come sempre, a partire dalle ore 14 e 45, la trasmissione di Maria De Filippi terrà compagnia al pubblico di Canale 5. Che, da ormai tantissimi anni, segue le vicende dei troni più famosi della tv. Anche quest’anno, come lo scorso anno, c’è il nuovo format che prevede l’unione di Trono Over e Trono Classico in un’unica super puntata. Tutti potranno parlare e confrontarsi con tutti: i colpi disono all’ordine del giorno. Come ricordiamo sempre, non esistono anticipazioni ufficiali giornaliere di, essendo le puntate registrate un bel po’ di giorni prima della messa in onda. Proviamo però a capire cosa potrebbe essere trasmesso oggi: una coppia sarebbe arrivata ai titoli di coda della loro conoscenza! ...