Autocertificazione, gup: "Non c'è obbligo di verità" (Di giovedì 25 marzo 2021) Cade l'ultimo tabù: non c'è obbligo di dichiarare la verità nell' Autocertificazione che legittima gli spostamenti in zona rossa. Con una decisione a sorpresa che spiazza tutti e contraddice il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Cade l'ultimo tabù: non c'èdi dichiarare lanell'che legittima gli spostamenti in zona rossa. Con una decisione a sorpresa che spiazza tutti e contraddice il ...

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione gup Sull'autocertificazione non c'è obbligo di verità Finito a processo con l'accusa di falso per aver mentito nel dichiarare nell'autocertificazione che stava tornando a casa dal lavoro, durante un controllo a Milano nel marzo ... il gup Alessandra Del ...

Covid, gup Milano: non c'è obbligo di dire verità nell'autocertificazione ...nel compilare un'autocertificazione durante un controllo anti - Covid a Milano. 'Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge', recita la motivazione del gup ...

Autocertificazione, gup: "Non c'è obbligo di verità" IL GIORNO Covid, gup Milano: non c'è obbligo di dire verità nell'autocertificazione "Un simile obbligo di riferire la verità non è previsto da alcuna norma di legge", recita la motivazione del gup Alessandra Del Corvo ... una norma specifica sull'obbligo di verità nelle ...

Covid, gup Milano: «Non c'è obbligo di verità nell'autocertificazione» «L'obbligo di riferire la verità nell'autocertificazione non è previsto da alcuna norma di legge»: lo ha stabilito il Gup Alessandra Del Corvo, che ha accolto ...

