Antonella Clerici, una caduta inaspettata: pubblico in visibilio – VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Una caduta inaspettata quella della simpaticissima conduttrice di Rai Uno, Antonella Clerici. Il suo scivolone è diventato virale in pochissimo tempo Fuori programma per la conduttrice Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno”, format dedicato al mondo della cucina dove prendono parte numerosi ospiti tra cui cuochi professionisti ed esperti di alimentazione i quali giocano telefonicamente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Unaquella della simpaticissima conduttrice di Rai Uno,. Il suo scivolone è diventato virale in pochissimo tempo Fuori programma per la conduttricea “E’ sempre mezzogiorno”, format dedicato al mondo della cucina dove prendono parte numerosi ospiti tra cui cuochi professionisti ed esperti di alimentazione i quali giocano telefonicamente L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ciuffini_alex : La bellissima Antonella Clerici???? - soloversacexme : RT @fraversion: anche ieri oltre 2 milioni di spettatori e il 16,2% per Antonella Clerici a #esempremezzogiorno. Per ritrovare numeri così,… - TealeafKim : Antonella Clerici annuncia la puntata speciale della #provadelcuoco con ospite Bang Pd nella squadra del pomodoro - PatriziaAlessa2 : RT @bubinoblog: Oltre 2 milioni e il 16,2% per Antonella Clerici e il suo #EsempreMezzogiorno. Ormai certa la seconda stagione. Antonella è… - Luca_zone : RT @bubinoblog: Oltre 2 milioni e il 16,2% per Antonella Clerici e il suo #EsempreMezzogiorno. Ormai certa la seconda stagione. Antonella è… -