Altra gaffe Ue sulle dosi “misteriose” stoccate da AstraZeneca (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle ultime ore AstraZeneca e l’accoppiata Pfizer-BioNTech sono finite per l’ennesima volta sotto la luce dei riflettori. Niente di positivo all’orizzonte, altre picconate alla reputazione delle aziende in questione e, soprattutto, ripercussioni a cascata sull’immagine dei vaccini. I motivi che hanno scatenato i due “gialli” paralleli sono molto differenti, oseremmo dire quasi agli antipodi tra InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle ultime oree l’accoppiata Pfizer-BioNTech sono finite per l’ennesima volta sotto la luce dei riflettori. Niente di positivo all’orizzonte, altre picconate alla reputazione delle aziende in questione e, soprattutto, ripercussioni a cascata sull’immagine dei vaccini. I motivi che hanno scatenato i due “gialli” paralleli sono molto differenti, oseremmo dire quasi agli antipodi tra InsideOver.

Advertising

n4menotfovnd : @VogliaZebra_net hai fatto un'altra gaffe ma va bene così ahahhaha dai arrenditi non fai ridere - dicembrina8719 : @IFashioned @ondavorace Io non l’ho mai offesa e non sto usando il femminile bensì le sto dando il lei perché non l… - Chloe191012 : @Ilklaus27 Ma che è stato il pubblico ad eliminare la gente è vero. Poi a prescindere siamo umani possiamo sbagliar… - NonSiSaMai2 : @luigidimaio Ah bibitaro, non è che hai fatto un'altra gaffe e pensavi di essere in Libano lo stadio eh? - jessystorm87 : @ziaaLai @SaraGnisci Esatto. E' andato in panico perchè nel momento in cui lo hanno riconosciuto, ha capito che sar… -