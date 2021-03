Aggredita in strada dal 16enne La madre: "È colpa della dad" (Di giovedì 25 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Marta Novello (Immagine da Facebook) "Voglio vedere mamma e papà". Sono state queste le prime parole di Marta Novello, la 26enne accoltellata nel quartiere Marocco di Modigliano Veneto, al risveglio dal coma. Dopo giorni col fiato sospeso, e due interventi chirurgici, la studentessa trevigiana ha ripreso a respirare autonomamente ed è vigile. Intanto l'aggressore, un quindicenne modiglianese, è recluso nel carcere minorile con l'accusa di tentato omicidio. "Da quando è cominciata la dad, mio figlio è cambiato. Come se non riuscisse più ad avere un equilibrio", racconta la mamma del ragazzo nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. "Voglio vedere mamma e papà" "Voglio vedere mamma e papà", sono state le prime parole di Marta al risveglio dal coma farmacologico. Colpita al corpo con 20 fendenti, di cui 8 tra addome e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Marta Novello (Immagine da Facebook) "Voglio vedere mamma e papà". Sono state queste le prime parole di Marta Novello, la 26enne accoltellata nel quartiere Marocco di Modigliano Veneto, al risveglio dal coma. Dopo giorni col fiato sospeso, e due interventi chirurgici, la studentessa trevigiana ha ripreso a respirare autonomamente ed è vigile. Intanto l'aggressore, un quindicenne modiglianese, è recluso nel carcere minorile con l'accusa di tentato omicidio. "Da quando è cominciata la dad, mio figlio è cambiato. Come se non riuscisse più ad avere un equilibrio", racconta la mamma del ragazzo nel corso di un'intervista al CorriereSera. "Voglio vedere mamma e papà" "Voglio vedere mamma e papà", sono state le prime parole di Marta al risveglio dal coma farmacologico. Colpita al corpo con 20 fendenti, di cui 8 tra addome e ...

