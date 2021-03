A Messina insegnante in coma per emorragia cerebrale: «Era stata vaccinata con AstraZeneca» (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’insegnante di Messina di 54 anni, è ricoverata in coma farmacologico al Policlinico per emorragia cerebrale. L’insegnante è grave e sta lottando tra la vita e la morte. I medici, come riporta MessinaToday, hanno ritenuto opportuno segnalare il caso all’Aifa. Il legale della famiglia: «vaccinata con AstraZeneca». «Ha effettuato il vaccino AstraZeneca» MessinaToday riporta la nota dell’avvocato Daniela Agnello. Il legale che rappresenta la famiglia, ha spiegato il decorso post vaccino. «La signora in data 11 marzo ha effettuato il vaccino AstraZeneca presso il padiglione della Fiera di Messina, in ottime condizioni di salute, in assenza di patologie e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Un’didi 54 anni, è ricoverata infarmacologico al Policlinico per. L’è grave e sta lottando tra la vita e la morte. I medici, come riportaToday, hanno ritenuto opportuno segnalare il caso all’Aifa. Il legale della famiglia: «con». «Ha effettuato il vaccinoToday riporta la nota dell’avvocato Daniela Agnello. Il legale che rappresenta la famiglia, ha spiegato il decorso post vaccino. «La signora in data 11 marzo ha effettuato il vaccinopresso il padiglione della Fiera di, in ottime condizioni di salute, in assenza di patologie e ...

