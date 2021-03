3 giorni di ferie retribuite per le coppie che subiscono un aborto: la misura in Nuova Zelanda (Di giovedì 25 marzo 2021) Tre giorni di ferie retribuite alle coppie che subiscono un aborto spontaneo o il cui figlio nasce morto. Il parlamento neozelandese ha approvato all’unanimità la normativa, lo riporta il New York Times. Ai datori di lavoro in Nuova Zelanda era già stato richiesto di fornire un congedo retribuito nel caso della perdita di un feto che avesse oltre 20 settimane. La Nuova normativa, che dovrebbe diventare legge nelle prossime settimane, amplierà il permesso a chiunque subisse un aborto spontaneo, senza limiti di tempo. “Sentivo che avrebbe dato alle donne la sicurezza di richiedere il permesso se lo ritenessero necessario, anziché essere semplicemente stoiche e andare avanti con la vita, nonostante si rendessero conto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Trediallecheunspontaneo o il cui figlio nasce morto. Il parlamento neozelandese ha approvato all’unanimità la normativa, lo riporta il New York Times. Ai datori di lavoro inera già stato richiesto di fornire un congedo retribuito nel caso della perdita di un feto che avesse oltre 20 settimane. Lanormativa, che dovrebbe diventare legge nelle prossime settimane, amplierà il permesso a chiunque subisse unspontaneo, senza limiti di tempo. “Sentivo che avrebbe dato alle donne la sicurezza di richiedere il permesso se lo ritenessero necessario, anziché essere semplicemente stoiche e andare avanti con la vita, nonostante si rendessero conto ...

