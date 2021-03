Vera Gemma, Jeda svela come l’ha conquistata e come l’hanno presa i suoi genitori (Di giovedì 25 marzo 2021) Vera Gemma è da un po’ di tempo fidanzata con un ragazzo di circa 30 anni più piccolo, Jeda, che tutti noi abbiamo imparato a conoscere a L’Isola dei Famosi dove da tre puntate è ospite in studio a supportarla. Intervistato da Casa Chi, Jeda ha raccontato com’è riuscito a conquistare Vera Gemma e chi ha fatto il primo passo. “Vera Gemma ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021)è da un po’ di tempo fidanzata con un ragazzo di circa 30 anni più piccolo,, che tutti noi abbiamo imparato a conoscere a L’Isola dei Famosi dove da tre puntate è ospite in studio a supportarla. Intervistato da Casa Chi,ha raccontato com’è riuscito a conquistaree chi ha fatto il primo passo. “ho dovuto conquistarla parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina,mi affascinano ivecchi lavori da domatrice e ...

