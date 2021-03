Vaticano | Papa Francesco taglia gli stipendi a cardinali e superiori

(Di mercoledì 24 marzo 2021)ha firmato un ‘Motu Proprio’ per il taglio deglie religiosi. I motivi della decisione. CITTA’ DEL– La crisi economica dovuta al coronavirus ha colpito anche la Santa Sede. Come riportato dal Corriere della Sera,con un Motu Proprio ha deciso dire glie religiosi. Un provvedimento necessario per “salvare gli attuali posti di lavoro considerato il disavanzo che da diversi anni caratterizza la gestione economica della Santa Sede e l’aggravamento di tale situazione a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, che ha inciso negativamente su tutte le fonti di ricavo della Santa Sede e dello Stato ...

Il, con un motu proprio ad hoc, ha deciso di tagliare a tempo indeterminato gli stipendi dei cardinali (10 per cento), dei capi dicastero e dei segretari (8 per cento), e di tutti i sacerdoti, i ...... che ha inciso negativamente su tutte le fonti di ricavo della Santa Sede e dello Stato della Città del", ilassume una decisione drastica, ma proporzionale e progressiva, sui costi per ...Secondo quanto reso noto il provvedimento vale anche per il Vicariato, le Basiliche papali e la Fabbrica di San Pietro.Taglio degli stipendi per i dipendenti del Vaticano e per le diverse figure ecclesiastiche, a partire dai cardinali che vedranno la propria ...