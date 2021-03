UFFICIALE Inter Sassuolo si recupera il 7 aprile: orario a sorpresa (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero di Inter-Sassuolo: si giocherà il 7 aprile La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero di Inter-Sassuolo. Si giocherà il 7 aprile alle 18.45. orario a sorpresa, considerando che nello stesso momento si giocherà anche Juventus-Napoli. «Si comunica che la gara di Serie A TIM Inter-Sassuolo valevole per la nona giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021, sarà recuperata mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle ore 18.45 (DAZN)». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero di: si giocherà il 7La Lega Serie A ha ufficializzato la data del recupero di. Si giocherà il 7alle 18.45., considerando che nello stesso momento si giocherà anche Juventus-Napoli. «Si comunica che la gara di Serie A TIMvalevole per la nona giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021, saràta mercoledì 72021, con inizio alle ore 18.45 (DAZN)». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

GoalItalia : UFFICIALE - Inter-Sassuolo sarà recuperata mercoledì 7 aprile con fischio d'inizio ore 18:45 - Inter : ??? Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - GoalItalia : #InterSassuolo si giocherà in contemporanea con #JuveNapoli ?? - MCalcioNews : UFFICIALE - Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli in contemporanea il 7 aprile - pasqualinipatri : SERIE A – Comunicato ufficiale per il recupero Inter-Sassuolo, ecco quando si gioca -