Tensione Ue-Cina, Italia convoca ambasciatore a Roma: "Irremovibili sui diritti umani" (Di giovedì 25 marzo 2021) La Farnesina ha convocato l'ambasciatore Li Junhua dopo che l'Unione Europea ha imposto alla Cina le sanzioni per il genocidio degli Uiguri. Roma – E' alta Tensione tra l'Unione Europea e la Cina dopo che Bruxelles ha deciso di imporre sanzioni nei confronti di quattro ufficiali della regione dello Xinjiang. Per tutta risposta, Pechino ha sanzionato 10 importanti politici e accademici dell'Unione Europea, e 4 sue istituzioni. Cina, ambasciatore convocato alla Farnesina Poche ore fa, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore Li Junhua, il quale è stato ricevuto dalla vice ministra degli Esteri Marina Sereni. Il messaggio è stato il seguente: "L'Italia ribadisce la propria ...

Ultime Notizie dalla rete : Tensione Cina Tensione Italia - Cina. Farnesina, irremovibili su diritti umani "L'Unione Europea", si aggiunge, ha adottato tali sanzioni "sulla base di menzogne e disinformazioni fabbricate ad arte in chiave anti - Cina. Facciamo appello alla controparte europea perché ...

Misiani: 'Pandemia ha accelerato cambiamenti geopolitici. Volontà di Biden di rinsaldare asse transatlantico' Tensione molto forte tra Stati Uniti e Russia e tra Unione Europea e la Cina. Dopo quattro anni di cattivi rapporti tra amministrazione Trump e Ue, positivo Biden' ha detto l'ex vicemninistro ...

Tensione Italia-Cina. Farnesina, irremovibili su diritti umani - Mondo ANSA Nuova Europa Cina contro H&M: “Snobba cotone dello Xinjiang” Quella di H&M è lâ ultima di una lista di controversie che le multinazionali straniere hanno incontrato in Cina negli ultimi anni e che, in base alle tensioni attuali crescenti, potrebbe presto ...

Aver chiuso le porte dell’Europa ai vaccini russi e cinesi ha determinato le tensioni su AstraZeneca (di A. Puccio) Cosa ci fanno ben 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca nei frigoriferi della azienda Catalen di Anagni in provincia di Roma quando in Europa scarseggiano tutti i vaccini? La domanda se la son ...

