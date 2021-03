Sport: Assodanza a Vezzali, 'metta in condizione collaboratori nel limbo di ricevere contributo' (Di mercoledì 24 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Sport: Assodanza a Vezzali, 'metta in condizione collaboratori nel limbo di ricevere contributo'... - LALAZIOMIA : Sport: incontro Vezzali-Cozzoli su fondi per club dilettanti - TV7Benevento : Sport: AssoDanza Italia, 'intervenga Vezzali per competizioni nazionali degli Enti di promozione'... -