Soleil Sorgè e Marco Maddaloni: volano stracci (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alcuni ex isolani della 14esima edizione dello show si ritrovano in una diretta social e rispondono alle accuse di Soleil Sorgè che a sua volta risponde agli ex compagni con un tweet. Qualche giorno fa, alcuni ex concorrenti dell’Isola dei Famosi 14 si sono riuniti in una live su Instagram per parlare della loro esperienza e della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. A presenziare alla diretta social Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alcuni ex isolani della 14esima edizione dello show si ritrovano in una diretta social e rispondono alle accuse diche a sua volta risponde agli ex compagni con un tweet. Qualche giorno fa, alcuni ex concorrenti dell’Isola dei Famosi 14 si sono riuniti in una live su Instagram per parlare della loro esperienza e della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. A presenziare alla diretta social Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Giuh_h : @Iperborea_ se ti servirà ad essere una concorrente del GFVIP 6 insieme a Milena Miconi, Floriana Messina, Guendali… - Giuh_h : se Alfonso Signorini non piazza al #GFVIP 6 Guendalina Tavassi, Floriana Messina, Floriana Secondi, Arianna David,… - aleswtmix : il cast del gfvip6: -el condor -soleil sorge -naty paragoni -alessia zelletta (solo per vedere se è trash) -france… - ladytrash2 : vedo delle Soleil Sorge vibes in Carolina #uominiedonne - _wdkymys : RT @indecisissimo: il modo in cui le donne, a prescindere dalla squadra d'appartenenza, fanno il culo agli uomini dal vangelo secondo solei… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorgè Isola dei Famosi, Marco Maddaloni risponde a Soleil Sorgé: l'attacco social di nuovo scontro fra Soleil Sorgè e alcuni suoi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi, al quale ha partecipato due anni ...

Daniela Martani, ricordate perchè abbandonò il Grande Fratello? Il motivo fu preciso Negli anni passati si è scontrata un po' con tutti: da Fedez a Selvaggia Lucarelli, fino a Giulia De Lellis e Soleil Sorgé. Di recente è entrata a far parte del cast della quindicesima edizione de L'...

Soleil Sorg il suo primo fidanzato morto la rivelazione Gossip News di nuovo scontro frae alcuni suoi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi, al quale ha partecipato due anni ...Negli anni passati si è scontrata un po' con tutti: da Fedez a Selvaggia Lucarelli, fino a Giulia De Lellis eSorgé. Di recente è entrata a far parte del cast della quindicesima edizione de L'...