SameFast di Fidia Farmaceutici | il boost di energia per recuperare il buon umore

(Di mercoledì 24 marzo 2021)Up eAdvance sono gli integratori alimentari dell’omonima linea di, disponibili in farmacia. Aiutano il tono dell’e contribuiscono a ridurre stanchezza, affaticamento e tutte quelle condizioni fisico-mentali legate a situazioni di cambiamento o periodi della vita molto intensi. SAMe, acido folico e Vitamina B12 Sono questi gli ingredienti che compongono L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SameFast Fidia

Engage

Farmaceutici ha scelto Gruppo icat per la gestione della strategia di comunicazione online e offline del brand, una linea di integratori specifici per equilibrare il tono dell'umore e ...Farmaceutici ha scelto Gruppo icat per la gestione della strategia di comunicazione online e offline del brand, una linea di integratori specifici per equilibrare il tono dell'umore e ...Fidia Farmaceutici lancia la linea di integratori SameFast, a base di SAMe e contro stress e affaticamento, per recuperare energia e umore.