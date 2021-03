Roma | Pacetti M5s | “Raggi convinta del bis | sondaggi ci danno fiducia”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Se la sindaca è fortemente convinta di ricandidarsi nonostante i fatti degli ultimi giorni: uscita di un altro consigliere e assunzioni contestate? Si la sindaca è fortemente convinta di ricandidarsi“. Così Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, durante il programma ‘Gli Inascoltabili’ su Nsl radio.

... dopo un accordo politico raggiunto tra il capogruppo 5S in Campidoglio e delegato ai Rifiuti della Città Metropolitana di, Giuliano, e l'assessore ai rifiuti della Regione Lazio, ...... dopo un accordo politico raggiunto tra il capogruppo 5S in Campidoglio e delegato ai Rifiuti della Citta' Metropolitana di, Giuliano, e l'assessore ai rifiuti della Regione Lazio, ...Roma - "Sono un grande tifoso romanista, abbonato per piu' di 15 anni, poi pero' il percorso amministrativo e' qualcosa di diverso dalla passione noi ...PACETTI STADIO M5S – Giuliano Pacetti capogruppo del Movimento ... noi ascolteremo quelle che saranno le eventuali proposte da parte della Roma nel definire un nuovo percorso e di conseguenza una ...