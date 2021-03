Rocco Hunt e Ana Mena | fuori il remix di “A un paso de la luna”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) È“A unde la” di Reik &X Ana, una nuova ed esplosiva versione dell’inarrestabile hit die Ana, con la speciale collaborazione della pluripremiata pop band messicana Reik. Il brano rappresenta un altro grande momento pere Ana che portano la loro musica dall’Europa al Centro e Sud America. “A un passo dalla” difeat. Ana, in Italia ha collezionato ben quattro dischi di platino. Tra gli altri successi internazionali di “A unde la”, oltre al primo posto in classifica nell’Airplay spagnolo, il Triplo Disco ...

Reik, Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Paso De La Luna (Remix (Letra))

Rocco Hunt e Ana Mena hanno pubblicato una nuova versione del loro tormentone della scorsa estate. Si tratta del remix di "A un passo dalla luna" realizzato insieme ai REIK, pop band messicana...