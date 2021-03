Rivaldo mette in guardia il Real Madrid: “Ritorno di Cristiano Ronaldo? Non è più quello di una volta…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna a parlare Rivaldo, storico ex calciatore brasiliano anche di Milan e Barcellona nonché Pallone d'Oro. La stella ha affrontato diversi temi dell'attualità calcistica internazionale ai microfoni di Betfair compreso il potenziale Ritorno di Cristiano Ronaldo in Liga con la maglia del Real Madrid.Rivaldo mette in guardia il Real Madrid su CR7caption id="attachment 996461" align="alignnone" width="682" Rivaldo (getty images)/caption"Renderebbe molto felici i Madridisti senza dubbio, ma sarebbe anche un rischio", ha detto Rivaldo sul Ritorno di Cristiano Ronaldo al Real ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Torna a parlare, storico ex calciatore brasiliano anche di Milan e Barcellona nonché Pallone d'Oro. La stella ha affrontato diversi temi dell'attualità calcistica internazionale ai microfoni di Betfair compreso il potenzialediin Liga con la maglia delinilsu CR7caption id="attachment 996461" align="alignnone" width="682"(getty images)/caption"Renderebbe molto felici iisti senza dubbio, ma sarebbe anche un rischio", ha dettosuldial...

Advertising

ItaSportPress : Rivaldo mette in guardia il Real Madrid: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo? Non è più quello di una volta...' -… - summad981 : @Pazzotiodio @Fra_Conti5 E infatti se gli chiede i più forti della storia lui non lo mette, tu hai messo alisson e… - Naples___ : @RafaelDeRosa Gaetano? Sarà pure bravo ma non corre in campo,mica è Rivaldo,piuttosto un pensiero su Ounas che tecn… -