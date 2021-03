Ripartire dal gusto | come saranno i dolci del futuro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dal 15 al 17 marzo si è svolta la tre giorni di Sigep Expo 2021, fiera internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e del caffè, che quest’anno è andata in scena in formato digitale. Questa edizione, in cui non sono di certo mancate le novità, ha avutofilo conduttore le tematiche legate alla pandemia da COVID-19, che ha portato grossi cambiamenti in questo settore, uno su tutti il canale di distribuzione. Se infatti prima di questo anno di stop i commercianti, stando a stretto contatto con i clienti, potevano avere feedback immediati sulla qualità percepita dei loro prodotti e proporre sempre nuove idee per soddisfare i loro gusti, ora invece si trovano a dover fare i conti con il delivery e l’asporto, sistemi che permettono sì di lavorare (secondo alcune stime il food delivery in Italia vale più di 700 milioni di euro), ma in un modo ...