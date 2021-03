Rai, furia Santanchè: “A Fratelli d’Italia solo il 5% degli spazi in tv. E’ un regime” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Se altri partiti vogliono votare contro il rispetto del pluralismo, che comporta tra l’altro che le presidenze delle commissioni parlamentari di garanzia spettino all’opposizione a cui va anche un terzo degli spazi sulla tv pubblica, allora ci mettano la faccia e dicano apertamente no a Fratelli d’Italia”. A dirlo senza mezzi termini è la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, La capogruppo di FdI in commissione Vigilanza Rai in un’intervista all’Ansa, ha dichiarato di aver avuto un confronto, su questo tema, con la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Rai, Santanchè: “Mancato rispetto della prassi di una tv pubblica” Santanchè denuncia il mancato rispetto della prassi della tv pubblica. Per cui un terzo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Se altri partiti vogliono votare contro il rispetto del pluralismo, che comporta tra l’altro che le presidenze delle commissioni parlamentari di garanzia spettino all’opposizione a cui va anche un terzosulla tv pubblica, allora ci mettano la faccia e dicano apertamente no a”. A dirlo senza mezzi termini è la senatrice diDaniela, La capogruppo di FdI in commissione Vigilanza Rai in un’intervista all’Ansa, ha dichiarato di aver avuto un confronto, su questo tema, con la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Rai,: “Mancato rispetto della prassi di una tv pubblica”denuncia il mancato rispetto della prassi della tv pubblica. Per cui un terzo ...

