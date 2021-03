Presentata la programmazione di Ryanair da Trapani per l’estate 2021

(Di mercoledì 24 marzo 2021)ha lanciato il proprio operativo super, con 35 voli a settimana e 11 rotte in totale, tra cui sei nuove rotte verso Roma Ciampino, Katowice, Malta, Pescara Lamezia e Treviso (tutte operative con due frequenze settimanali), che contribuiranno a stimolare il traffico aereo e a supportare il turismo regionale e il mercato del lavoro questa estate. Ladidaperprevede: 11 rotte in totale, che collegherannocon cinque PaesiSei nuove rotte verso Roma Ciampino, Katowice, Malta, Pescara, Lamezia e TrevisoCinque collegamenti già operativi: Pisa, Bologna, Milano, Praga e Baden Baden-Karslruhe35 voli a settimanaCollegamenti con destinazioni ...

