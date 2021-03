Pd: M5S non espelle consigliere che paragona vaccino a Shoah (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Oggi e’ andata in scena l’ennesima farsa in Municipio XII. La scorsa settimana, il consigliere Quaresima aveva paragonato la Shoah alla campagna vaccinazioni. Su richiesta delle opposizioni, il consigliere e’ stato censurato lunedi’ 22 marzo per una seduta, non potendo oggi essere presente durante i lavori del Consiglio.” “Eppure, con grande stupore, Quaresima era presente. Le spiegazioni del presidente sono state inaccettabili: la maggioranza non doveva permettere che un consigliere che ha dichiarato tali assurdita’ fosse presente, in quanto la dignita’ delle istituzioni va oltre ogni cavillo burocratico. Peraltro, duole dirlo, il giorno in cui si ricorda l’Eccidio delle Fosse Ardeatine.” “Andremo avanti, se necessario fino a chiedere l’annullamento della seduta odierna. Sperando che a breve ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Oggi e’ andata in scena l’ennesima farsa in Municipio XII. La scorsa settimana, ilQuaresima avevato laalla campagna vaccinazioni. Su richiesta delle opposizioni, ile’ stato censurato lunedi’ 22 marzo per una seduta, non potendo oggi essere presente durante i lavori del Consiglio.” “Eppure, con grande stupore, Quaresima era presente. Le spiegazioni del presidente sono state inaccettabili: la maggioranza non doveva permettere che unche ha dichiarato tali assurdita’ fosse presente, in quanto la dignita’ delle istituzioni va oltre ogni cavillo burocratico. Peraltro, duole dirlo, il giorno in cui si ricorda l’Eccidio delle Fosse Ardeatine.” “Andremo avanti, se necessario fino a chiedere l’annullamento della seduta odierna. Sperando che a breve ...

