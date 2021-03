Paolo Bonolis quella volta che rifiutò le avance di Freddie Mercury

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presentatore, tornato su canale 5 con il quiz “Avanti un altro!”, ha raccontato di aver ricevuto attenzioni speciali dal leader dei Queen nel 1985, a una cena ha Londra. Come riposta il settimanale Diva e Donna: “io misi subito le cose in chiaro: Freddi io adoro la sua musica, la trovo fantastica. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ElTrattore : RT @_enz29: IL PRESIDENTE PAOLO BONOLIS - GioGioInter : RT @_enz29: IL PRESIDENTE PAOLO BONOLIS - SONOUNADICKHEAD : interagiamo con gif di paolo bonolis il mio amico - thats_giulia : Praticamente sono i Paolo Bonolis e Luca Laurenti coreani - gizzo97 : RT @_enz29: IL PRESIDENTE PAOLO BONOLIS -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Carissimi telespettatori e, soprattutto, sostenitori di, reggetevi forte: è in arrivo uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Sappiamo benissimo che, in queste ultime settimane, stanno andando in onda i ...Grazie alle repliche dell'amatissima trasmissione die Luca Laurenti, nella prossima messa in onda di venerdì 26 marzo potremo rivedere proprio Pierpaolo Pretelli . L'ex gieffino ...Maurizio Costanzo è sempre molto attento alle dinamiche della televisione e spesso anche molto critico. Oltre a gestire una rubrica sul noto settimanale Nuovo, il marito di Maria De Filippi sembra ril ...Paolo Bonolis, tifoso dell’Inter, punge ancora una volta la Juventus che in classifica è a -10. Lo scudetto è possibile ma “fino a quando la matematica non dà sicurezza, tutto è ancora aperto”. Altro ...