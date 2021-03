Musetti-Mmoh in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lorenzo Musetti è opposto a Michael Mmoh al primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giovanissimo azzurro torna in campo dopo lo splendido cammino in quel di Acapulco, che gli ha permesso di agguantare la top-100. Ci sono punti pesantissimi in palio nel torneo sul cemento americano: si preannuncia una sfida equilibrata con il padrone di casa. La sfida è in programma nella giornata di giovedì 25 marzo, come quinto match sul campo Butch Buchholz (dopo Anderson-Monteiro) a partire dalle 16.o0. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lorenzoè opposto a Michaelal primo turno deldi. Il giovanissimo azzurro torna in campo dopo lo splendido cammino in quel di Acapulco, che gli ha permesso di agguantare la top-100. Ci sono punti pesantissimi in palio nel torneo sul cemento americano: si preannuncia una sfida equilibrata con il padrone di casa. La sfida è in programma nella giornata di giovedì 25 marzo, come quinto match sul campo Butch Buchholz (dopo Anderson-Monteiro) a partire dalle 16.o0. La copertura televisiva del torneo è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace.

