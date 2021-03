(Di mercoledì 24 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione dihanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentata, un cittadino romeno di 59 anni. Si tratta di un senza fissa dimora e già con precedenti. L’uomo si è recato presso unadi via Fosso del Bottino, e raggiunta la cassa, all’atto di pagare alcuniin vetrina, ha colpito l’esercentecon oggetto contundente, sfruttando un momento di distrazione della vittima. Iltore a seguito della pronta reazione del commerciante, si è datofuga senza riuscire ad asportare nulla dal negozio. Rintracciato iltore Successivamente sono accorsi sul posto i Carabinieri della Stazione che dopo aver raccolto la descrizione del ...

CorriereCitta : Lanuvio: «Posso vedere gli oggetti esposti?», ma era una scusa per colpirlo alla testa, rapina-lampo in Tabaccheria -

