La pandemia in Brasile sembra davvero fuori controllo

I morti delle ultime ventiquattr'ore sono 325: basta un dato per raccontare una situazione pandemica che in Brasile sembra davvero fuori controllo. Nello stesso arco di tempo i contagi di Covid-19 registrati sono stati oltre 82mila, ma tenendo conto dei decessi è probabile si tratti solo della punta dell'iceberg: nello stato di San Paolo ci sono stati oltre mille morti, un numero enorme tenendo conto che solo nove paesi al mondo dall'inizio della pandemia hanno totalizzato più morti di questa regione (ovvero Usa, Messico, India, Regno Unito, Italia, Russia, Francia, Germania e Spagna). E mentre Rio de Janeiro è in completo lockdown, come testimoniano le foto delle spiagge deserte, a San Paolo c'è chi ha trovato il coraggio di manifestare in piazza contro le restrizioni, con la campagna ...

