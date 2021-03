La Merkel ci ripensa: no al lockdown duro (Di mercoledì 24 marzo 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato, tramite una conferenza stampa improvvisata, la cancellazione del lockdown rafforzato previsto per i giorni compresi tra il primo ed il cinque aprile. “Le chiusure” ha chiarito (le sue parole sono riportate da Deutsche Welle) “erano state decise con le migliori intenzioni” ma ha poi aggiunto che malgrado “bisogni InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 marzo 2021) La cancelliera tedesca Angelaha annunciato, tramite una conferenza stampa improvvisata, la cancellazione delrafforzato previsto per i giorni compresi tra il primo ed il cinque aprile. “Le chiusure” ha chiarito (le sue parole sono riportate da Deutsche Welle) “erano state decise con le migliori intenzioni” ma ha poi aggiunto che malgrado “bisogni InsideOver.

