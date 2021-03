(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il premier Benjamin Netanyahu in testa nelle elezioni in Israele ma senza maggioranza assoluta, almeno 15 rohingya morti nell’incendio di un campo in Bangladesh, rieletto in Congo il presidente Denis Sassou Nguesso. Leggi

Advertising

Agenzia_Ansa : Letta: subito due donne capogruppo, stop personalismi. Intanto il senatore Comincini lascia Italia Viva e torna nel… - capuanogio : ?? Intanto nel #Ronaldometro di #Tuttosport la percentuale di permanenza di #Ronaldo alla #Juventus anche la prossim… - StefanoZukunft1 : RT @Giulia_B: Intanto, qui nel Lazio. - Ale13199 : @anybassey93 però la differenza sta nel fatto che io appena ho visto una sua foto ho anche pensato: 'vabbè sono fel… - Stefano0323 : @Guglielmo_Totti @matteosalvinimi Veramente Draghi ha parlato di riaprire le scuole. Il resto no. Il resto forse ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel

Internazionale

Le do un'altra notizia: da oggi nella Asst a Milano vacciniamocentro per grandi disabili'. ...rivendico il nostro successo su AstraZeneca. Siamo stati noi a proporre il tavolo tecnico tra ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha anticipatocorso delle comunicazioni al ... Ma, c'è da accelerare la campagna vaccinale. E su questo l'Europa deve "rafforzare la sua ...Il premier Benjamin Netanyahu in testa nelle elezioni in Israele ma senza maggioranza assoluta, almeno 15 rohingya morti nell’incendio di un campo in Bangladesh, rieletto in Congo il presidente Denis ...Atteso per domani il debutto del BTP Short Term, il nuovo titolo che prenderà il posto dei CTZ. Tutto quello che c'è da sapere: le indicazioni di Unicredit.