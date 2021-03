Il Glam Rock vissuto in 10 imperdibili dischi (Di mercoledì 24 marzo 2021) La nuova generazione, si è abituata a credere che il Glam Rock, sia una questione di stile. Un fatto di moda e make-up miscelati insieme. Quindi di sola apparenza. È bene capire, invece, che si tratti di musica pura e non di un banale travestimento. Che cos’è il Glam Rock? Reduci forse, delle tante apparenze di Achille Lauro, nel suo impeccabile abito di scena ed il trucco sempre presente, si ha ancora un’idea sbagliata di ciò che davvero è il Glam Rock. Si tratta, infatti, di classico Rock’n’roll rivisitato mediante le tecnologie di registrazione degli anni ‘70. Da questo si può ben capire che non si tratti di genere personale, né di orientamento sessuale. Assolutamente no! Si tratta di musica. Musica dal punto di vista del suono, delle parole e dello stesso ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) La nuova generazione, si è abituata a credere che il, sia una questione di stile. Un fatto di moda e make-up miscelati insieme. Quindi di sola apparenza. È bene capire, invece, che si tratti di musica pura e non di un banale travestimento. Che cos’è il? Reduci forse, delle tante apparenze di Achille Lauro, nel suo impeccabile abito di scena ed il trucco sempre presente, si ha ancora un’idea sbagliata di ciò che davvero è il. Si tratta, infatti, di classico’n’roll rivisitato mediante le tecnologie di registrazione degli anni ‘70. Da questo si può ben capire che non si tratti di genere personale, né di orientamento sessuale. Assolutamente no! Si tratta di musica. Musica dal punto di vista del suono, delle parole e dello stesso ...

FerriGabriella : Il glam rock inglese in 10 dischi fondamentali - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Venerdì 26 marzo alle 22:00 in ESCLUSIVA ITALIANA su #VirginRadio la quarta puntata di… - Rosablu2021 : RT @MusicaInTweet: Ancora Italia con l' #Indie #Rock dal sapore #Glam del giovanissimo Lucio Corsi - Freccia Bianca #Musica - AndreaRock666 : RT @VirginRadioIT: Venerdì 26 marzo alle 22:00 in ESCLUSIVA ITALIANA su #VirginRadio la quarta puntata di @foofighters: #MedicineAtMidnight… - VirginRadioIT : Venerdì 26 marzo alle 22:00 in ESCLUSIVA ITALIANA su #VirginRadio la quarta puntata di @foofighters:… -

Ultime Notizie dalla rete : Glam Rock Il glam rock inglese in 10 dischi fondamentali Beh ragazzi, nonostante Sanremo sia finito ancora mi prude la questione glam. Nell'accezione del "primo quadro" presentato da Achille Lauro con le parole "sono il glam rock (...) Dio benedica chi è". Ebbene, il glam non era proprio un movimento amico di Heidegger: camaleontici fino in fondo, gli eroi del genere non avevano alcuna identità definita, neanche ...

Achille Lauro, il vilipendio alla bandiera e la rappresentanza ... quelli del glam e del new romantic. Si parla di Achille Lauro, un cantante veronese cresciuto a ... quelli che nel disco pietra miliare del rock classico My Generation dicevano di voler morire prima di ...

Il glam rock inglese in 10 dischi fondamentali Rolling Stone Italia Il Glam Rock vissuto in 10 imperdibili dischi La nuova generazione, si è abituata a credere che il Glam Rock, sia una questione di stile. Un fatto di moda e make-up miscelati insieme. Quindi di sola apparenza. È bene capire, invece, che si tratti ...

“For Your Pleasure”: i Roxy Music all’incrocio della storia tra prog, glam, punk ed elettronica "For Your Pleasure" è un album essenziale, una dichiarazione di intenti di un gruppo di 5 giovani scapestrati inglesi: glam, prog, punk, elettronica sono alcuni dei fili che attraversano il lavoro, cr ...

Beh ragazzi, nonostante Sanremo sia finito ancora mi prude la questione. Nell'accezione del "primo quadro" presentato da Achille Lauro con le parole "sono il(...) Dio benedica chi è". Ebbene, ilnon era proprio un movimento amico di Heidegger: camaleontici fino in fondo, gli eroi del genere non avevano alcuna identità definita, neanche ...... quelli dele del new romantic. Si parla di Achille Lauro, un cantante veronese cresciuto a ... quelli che nel disco pietra miliare delclassico My Generation dicevano di voler morire prima di ...La nuova generazione, si è abituata a credere che il Glam Rock, sia una questione di stile. Un fatto di moda e make-up miscelati insieme. Quindi di sola apparenza. È bene capire, invece, che si tratti ..."For Your Pleasure" è un album essenziale, una dichiarazione di intenti di un gruppo di 5 giovani scapestrati inglesi: glam, prog, punk, elettronica sono alcuni dei fili che attraversano il lavoro, cr ...